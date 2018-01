Real Mallorca siegt, Atlético Baleares holt Remis

Real Mallorca hat sich offebar von der Durststrecke erholt und nach dem Sieg im Derby am vergangene Wochenende nun auch beim Auswärtsspiel bei in Valencia gewonnen. Gegen Atlético Saguntino holte das Team von Trainer Vicente Moreno einen 1:2-Sieg.

Abdon Prats hatte die Mallorquiner direkt nach Anpfiff der zweiten Halbzeit in Führung gebracht, bevor Carlos Quesada kurz darauf in der 50.Minute ausglich. Nur drei Minuten später sorgte Bonilla f:ur den Siegtreffer, indem er - begünstigt durch den starken Wind- einen Eckball direkt ins Tor drosch.

Einen Wermutstropfen musste das Team dennoch hinnehmen. In der 72. Minute wurde Pedradza nach einer zweiten gelben Karte vom Platz gestellt.



Baleares holt wieder keinen Sieg

Ligakonkurrent Atlético Baleares kommt derweil aus dem Schlamassel nicht heraus. Beim Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Valencia gab es ein 1:1- Unentschieden. Sito brachte die G:aste in der 7. Minute in Führung, bevor Hugo Díaz in der 58. Minute ausgeichen konnte.

Real Mallorca liegt nach 23. Spiltagen nun mit 50 Punkten auf dem Spitzenplatz der Segunda División B, Atlético Baleares hingegen hat 22 Punkte und liegt auf dem drittletzten Tabellenplatz. Drei Punkte trennt das Team vom rettenden 15. Platz. &pss