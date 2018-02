Angelique Kerber will sich bei den Mallorca Open auf Wimbledon vorbereiten.

Angelique Kerber schlägt bei den Mallorca Open 2018 auf. Die ehemalige Weltranglistenerste soll der Star des Turniers vom 18. bis 24. Juni 2018 auf den Rasenplätzen in Santa Ponça werden. Neben der Deutschen hat auch die Französin Caroline Garcia, aktuell Nummer acht der Weltrangliste, ihr Kommen zugesagt.

Es ist der erste Start für Kerber beim seit 2016 ausgetragenen WTA-Turnier auf der Insel. Im Vorjahr beschränkte sich die Deutsche, die auf der Insel ein Feriendomizil hat, im Vorfeld des Turniers darauf, auf den Rasenplätzen in Santa Ponça für Wimbledon zu trainieren.

„Die Vorfreude auf das Turnier ist bei mir wirklich schon sehr groß. Ich liebe die Insel Mallorca und die schönen Grasplätze in Santa Ponça, wo ich in den vergangenen Jahren die Chance hatte, mich auf Wimbledon vorzubereiten. Ich bin happy, hier zu spielen und hoffe auf viele Zuschauer", wird Angelique Kerber in einer Pressemitteilung zitiert.

„Angelique Kerber ist eine der attraktivsten und spektakulärsten Spielerinnen der WTA-Tour. Ich habe sie dieses Jahr in Australien spielen gesehen, sie hat mich sehr beeindruckt. Ich denke, Angelique kann wieder die Nummer eins der Welt werden", erklärt Turnierdirektor Toni Nadal zur Verpflichtung.

Veranstalter Edwin Weindörfer will Tennis-Reisen für die deutschen Fans anbieten. Der Ticket-Vorverkauf für die Mallorca Open 2018 hat bereits begonnen, die Karten sind auf der Website erhältlich. /rp