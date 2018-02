Cornellà zerlegt Real Mallorca, Atlético spielt unentschieden

Real Mallorca muss seine zweite Niederlage in der Saison hinnehmen. Cornellà besiegte den Tabellenführer verdient mit 3:1 in der Verlängerung. Real Mallorca hatte Cornellà nicht viel entgegen zu setzen. Die Torschützen waren Fito, Pep Caballé, Mújica für Cornellà, Abdón verwandelte in der 90. Minute den Ehrentreffer für Real Mallorca.

Atlético Baleares schaffte wieder nur ein Unentschieden. Sie spielten zu Hause gegen Sabadell 1:1, dabei waren sie nach einem Elfmeter von Fullana in der 14. Minute in Führung gegangen. Migue schoss in der 54. Minute den Anschlusstreffer für Sabadell.