Bei Atlético Baleares geht ja doch noch was

Seit einem Monat ist Trainer Manix Mandiola bei Atlético Baleares am Drücker, jetzt konnte er mit seiner Mannschaft den ersten Sieg verzeichnen. Atlético gewann Zuhause gegen den Tabellenletzten Deportivo Aragón mit zwei Toren von Marcel und Sergio Sánchez. Der Sieg war erwartet worden, schon in der Hinrunde hatte man gegen die zweite Mannschaft von Zaragoza einen der ganz wenigen Erfolge feiern können. Es ist der zweite Sieg in Son Malferti, der fünfte insgesamt in der Saison.

Real Mallorca spielte gegen den engsten Verfolger Villarreal B nach einem Elfmeter in der 45. Minute 1:1 und konnte so seinen Vorsprung um einen Punkt ausbauen.