Atlético Baleares lässt wichtige Punkte liegen

Es war ein grottenschlechtes, langweiliges Spiel, was Atlético Baleares und Penya Santa Eulàlia aus Ibiza am Samstag (24.3.) im Stadion Son Malferit in Palma de Mallorca ablieferten. Wenn irgendjemand noch Zweifel daran hatte, warum diese beiden Mannschaften auf Abstiegsplätzen stehen, wurden diese durch das 0:0 zerstreut.

Atlético Balearen war zwar die etwas stärkere Mannschaft, kaum Chancen und noch schlechtere Auswertung derer, machten das Spiel, gepaart mit den katlen Temperaturen und dem Regen zum Gegenteil eines Fußballspektakels. In der Tabelle der Segunda División B steht die Penya Deportiva nun auf dem drittletzten Platz 18 mit 31 Punkten. Einen Platz dahinter Atlético Baleares mit 29 Punkten. Der Relegationsplatz ist drei Punkte entfernt. /pss