Real Mallorca zum fünften Mal in Folge ohne Sieg

Ein Elfmeter in der 89. Minute rettete Real Mallorca in der 89. Minute einen Punkt. Foto: RCD Mallorca

Real Mallorcas Schwächephase hält an. Am Sonntag (25.3.) kam das Team beim Auswärtsspiel bei Hércules Alicante nur zu einem 1:1-Unentschieden. In de ersten Halbzeit war den Mallorquinern ein Tor durch Abdon Prats wegen Abseits aberkannt worden.

In der 48. Minute gingen die Gastgeber durch ein schön herausgespieltes Tor durch Mohamed Ezzarffani in Führung. Lago Junior glich in der 89. Minute durch einen Elfmeter aus. Real Mallorca ist weiterhin mit sieben Punkten Vorsprung Erster der Segunda División B.



Der letzte Sieg der Inselkicker war am 18.2. gegen Alcoyano. /pss