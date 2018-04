Erfolgreicher Fußball-Sonntag für Mallorca-Clubs

Real Mallorca hat am Sonntag (8.4.) nach sechs Spielen ohne Sieg gegen Lleida Esportiu wieder drei Punkte eingefahren. Die Inselkicker starteten stark, gingen in der fünften Minute durch einen Kopfball von Salva Sevilla in Führung. Junior Lago (47.) MInute und Álvaro Bustos (54.) erhöhten zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 3:0.

Gegen Ende wurde es nochmal spannend als Lleida durch Ortuno (75.) nach einer Ecke und durch einen Elfmeter von Manu Molina (81.) nochmal Anschluss fand.

Auch Atlético Baleares konnte gewinnen und hat seit fünf Spielen nicht mehr verloren. Für den Sieg bei Atlético Saguntino reichte ein Elfmeter von Xisco Hernández in der 43. Minute.

Real Mallorca ist mit 63 Punkten weiterhin Tabellenerster der Segunda División B mit sechs Punkten Vorsprung auf den Zweiten, Villareal B. Altético Baleares kann sich als 18. im Abstiegskampf halten und hat mit nun 35 Punkten noch drei Punkte Abstand auf den rettenden 15.Platz. /pss