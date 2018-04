Frankfurter Basketballer schwören sich auf Mallorca auf Endspurt ein

Sechs Spieltage sind in der Basketball-Bundesliga vor der Meisterschaftsrunde, den sogenannten Play-offs, noch zu absolvieren. Der derzeitige Tabellenachte, die Frankfurt Skyliners, wollen mit einem Mini-Trainingslager auf Mallorca mit Schwung in den Endspurt gehen - so wie bereits mehrere Male zuvor. Die Frankfurter sind am Sonntag (8.4.) auf die Insel gereist, wo sie wieder im Lindner Hotel in Bendinat absteigen. Dann soll vier Tage auf Mallorca trainiert werden, bevor es am Donnerstag wieder zurück nach Hessen geht.

Trainer Gordon Herbert erklärte, dass ihm zwei Dinge auf Mallorca wichtig seien: "Erstens können wir in einem anderen Umfeld, an einem anderen Ort trainieren. Wir kennen das Hotel und die Bedingungen auf Mallorca, dort ist alles vom Essen bis hin zu den weiteren Möglichkeiten optimal. Zweitens wollen wir als Team zusammenwachsen, unsere Teamchemie noch mal verstärken und gemeinsam Zeit verbringen, ohne weitere Ablenkungen oder Verpflichtungen."

Neben den Frankfurtern war im April 2012 auch Serienmeister Brose Bamberg zu Gast im Lindner Hotel und holte nach dem Kurz-Trainingslager einmal mehr die Meisterschaft.

Nach der Heimreise der Frankfurt Skyliners kommt es dann zum Topspiel gegen den in diesem Jahr überraschend stark aufspielenden Tabellenführer FC Bayern München. Die Frankfurter könnten allerdings mit einem eigenen Sieg und einem gleichzeitigen Sieg von Alba Berlin gegen Ludwigsburg den Bayern die Tabellenführung wegnehmen. /jk