Angelique Kerber bringt Tommy Haas mit zu den Mallorca Open

Endlich haben die Veranstalter der Mallorca Open einen ihrer größten Träume erfüllt. Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber schlägt bei der dritten Ausgabe des WTA-Turniers in Santa Ponça auf. Die ehemalige Nummer 1 der Welt bringt einen weiteren großen Namen mit auf die Insel: Tommy Haas.

Der 40-Jährige hat im März seine Karriere beendet. Auf Mallorca tritt er am 17. Juni zur Eröffnung des Turniers in einem Show-Doppel mit Kerber an. Die Gegner stehen noch nicht fest.

Kerber hat bereits im Vorfeld der Mallorca Open im vergangenen Jahr auf den Rasenplätzen in Santa Ponça trainiert. "Das war schwierig mit anzusehen, dass sie dann nicht beim Turnier mitgespielt hat", sagte Veranstalter Edwin Weindorfer bei einer Pressekonferenz am Dienstag (10.4.).

Dieser wohnte auch Kerber bei, die sich topmotiviert für die Mallorca Open zeigt. "Ich gebe immer 100 Prozent. Man wird mich hier nicht auf Sparflamme spielen sehen."

Die Mallorca Open zählen als Vorbereitungsturnier für Wimbledon. Der Sieg beim englischen Rasenklassiker ist das große Ziel von Kerber.

Neben Kerber stehen die Französin Caroline García und die Spanierin Carla Suarez als Teilnehmerinnen für das Turnier auf Mallorca fest. Die Mallorca Open werden vom 17. bis 24. Juni ausgetragen. Tickets gibt es hier.