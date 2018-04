Real Mallorca nähert sich der Meisterschaft, Atlético Baleares dem Abstieg

Drittligist Real Mallorca nimmt weiter Kurs auf den Aufstieg: Die Mannschaft von Trainer Vicente Moreno hat am Sonntagmittag (22.4.) im Stadion von Son Moix auf Mallorca eine meisterhafte Leistung gezeigt und mit 3:1 gegen das abstiegsbedrohte Team Olot gewonnen. Sollte Villarreal B im Abendspiel verlieren, hätte Real Mallorca die Meisterschaft sicher und würde sich somit für die Play-offs optimal positionieren.

Abdon Prats schoss die Mallorca-Kicker bereits in der 14. Minute in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit legte Aridai zum 2:0 nach, bevor erneut Abdon Prats traf und den Vorsprung zum 3:0 ausbaute. Als er kurz darauf ausgewechselt wurde, gab es für seine Leistung stehenden Applaus im Stadion von Son Moix. Kurz vor Schlusspfiff gelang Barnils schließlich noch ein Anschlusstreffer für die Gäste aus der katalanischen Provinz Gerona.

Schlecht lief es dagegen für den Drittligisten Atlético Baleares, der auswärts bei Llagostera auflief. Die Mannschaft von Trainer Manix Mandiola verlor in Katalonien mit 0:1 und muss sich somit wieder deutlich größere Sorgen um den drohenden Abstieg machen.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit kassierte Atlético Baleares in der 57. Minute beim Strafstoß ein Tor von Leo. Mit der Niederlage geht eine Serie von sechs Spielen zu Ende, in denen das Team des deutschen Präsidenten Ingo Volckmann ungeschlagen geblieben war, zuletzt hatte es drei Siege in Folge gegeben. /ff