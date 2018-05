Real Mallorca ist Meister, Atlético Baleares muss zittern

Real Mallorca hat die Meisterschaft geholt, muss für den Aufstieg aber noch in den Play-offs bestehen.

Real Mallorca hat mit einem 3:1-Sieg am Sonntag (6.5.) die Meisterschaft in der dritten spanischen Liga gesichert. Atlético Baleares muss nach einer 0:1-Pleite wieder heftig um den Klassenerhalt bangen.

Real Mallorca hat den zweiten Matchball genutzt. Im Stadion von Son Moix zeigten die Mallorquiner Badalona die Grenzen auf. Bereits nach drei Minuten schoss Abdón Prats zur Führung ein. Aridai (40.) erhöhte noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel traf Salva Sevilla nach 74 Minuten zum 3:0, Héctor schoss nach 84 Minuten den Ehrentreffer für Badalona. Real Mallorca hätte ein Punkt gereicht. Durch den Sieg ist das Team ein Spieltag vor Schluss rechnerisch Meister.

In den Play-offs trifft Mallorca auf einen Meister der anderen drei Staffeln. Sollten die Mallorquiner in Hin- und Rückspiel unterliegen, hätten sie in den Play-offs gegen die Zweit- bis Viertplatzierten eine zweite Chance.

Auf eine Verlängerung der Saison wird wohl auch Atlético Baleares hoffen. Der Club vom deutschen Besitzer Ingo Volckmann ist nach der 0:1-Pleite auswärts gegen Cornellà stark abstiegsgefährdet. Der Treffer für die Heimmannschaft ist ein weiteres Kapitel einer kuriosen Saison für Atlético. Denn Fito Miranda verwandelte nach 74 Minuten einen Eckstoß direkt – im Prinzip ein äußerst seltenes Tor. In der Woche zuvor gelang jedoch Baleares-Spieler Xisco Hernández auf selbige Weise der Siegtreffer.

Atlético Baleares nimmt einen Spieltag vor dem Ende den Abstiegsrelegationsplatz 16 ein und ist punktgleich mit Formentera darunter und Llagostera darüber (der direkte Vergleich entscheidet). Im Abendspiel gegen Alcoyano kann Saguntino (Platz 18) noch an den balearischen Mannschaften vorbeiziehen. Dann hätte Atlético den Klassenerhalt nicht mehr in eigener Hand.

Das Endspiel für Atlético steigt am Sonntag (13.5., 12 Uhr) im Stadion von Son Malferit gegen den Play-off-Kandidaten Ebro. Real Mallorca kann auswärts beim bereits abgestiegenen Tabellenletzten Deportivo Aragón auslaufen. /rp