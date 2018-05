Diese Straßen sind für den Ironman 2018 auf Mallorca gesperrt

Die achte Ausgabe des Ironman 70.3 auf Mallorca startet am Samstag (12.5.) in Port d'Alcúdia. Die Sportler müssen 1,9 Kilometer im Wasser, 90 Kilometer mit dem Rad und einen Halbmarathon zurücklegen. Die Strecke wird für den Verkehr gesperrt. Daher kann es von 8 bis 15 Uhr zu Verzögerungen und Staus kommen.

Am ganzen Wochenende kommt es in Port d'Alcúdia wegen des Events zu Straßensperrungen. Am Renntag selbst gibt es auch um die Gemeinde herum Verzögerungen. Geschlossen sind folgende Straßen:



MA2220 Alcúdia - Port de Pollença zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr

MA2200 Port de Pollença - Pollença zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr

MA10 Pollença - Lluc - Caimari zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr

MA10 Sa Calobra - Lluc zwischen 9 Uhr und 13 Uhr

MA2131 Selva - Moscari - Campanet zwischen 8.30 Uhr und 13.45 Uhr

MA350 Kreisverkehr von Muro Richtung MA344 zwischen 9.30 Uhr und 14.30 Uhr

MA3431 Muro - Can Picafort, bis zum Kilometer 43 zwischen 8 Uhr und 15 Uhr

MA3433 Sa Pobla - Alcúdia (Es Murterar) zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr

Straßen von Inca und Port de Pollença nach Alcúdia zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr

Ein- und Ausfahrten von Port de Pollença, Formentor, Cala Ant Vicenç zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr

Ein- und Ausfahrten nach Lluc zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr



Informationen zu den Sperrungen gibt es auch per Telefon unter 619-38 59 93 und 651-89 09 86. /rp