Real Mallorca beendet reguläre Saison mit Sieg

In einem weitgehend unspektakulären Duell hat am Samstagnachmittag (12.5.) Fußball-Drittligist Real Mallorca auswärts den abgeschlagenen Tabellenletzten und Absteiger Deportivo Aragón mit 1:0 geschlagen. Nach der Partie, der letzten der regulären Saison in der Segunda División B, trennen den Meister Real Mallorca und die zweite Mannschaft von Real Zaragoza 53 Punkte.

Das Tor des Tages erzielte Fran Gámez in der 32. Minute nach einem schönen Angriff der Gäste, die den Hausherren in allen Belangen überlegen waren. Der Inselclub hatte im weiteren Spielverlauf immer wieder gute Chancen, doch fehlte im Angriff die letzte Konsequenz, um einen weiteren Treffer nachzulegen. Trainer Vicente Moreno hatte mehrere Stammspieler im Hinblick auf die Play-off-Spiele um den Aufstieg in die Zweite Liga beim bedeutungslosen Kick in Zaragoza geschont.

Real Mallorca kann sich ab sofort voll auf die Aufstiegsspiele konzentrieren. Der Gegner steht allerdings bislang nicht fest. Die meisten Partien in der Gruppe 3 sowie in den anderen Gruppen 1, 2 und 4 finden erst am Sonntag (13.5.) statt. Die Play-off-Paarungen werden dann am Montag ausgelost. Das erste Spiel steigt am Wochenende 19./20. Mai.

Ligarivale Atlético Baleares muss am anderen Ende der Tabelle am Sonntag (13.5.) um 18 Uhr im Stadion von Son Malferit in Palma unbedingt gegen Aufstiegsaspirant Ebro gewinnen, um den Klassenerhalt möglicherweise noch aus eigener Kraft zu schaffen. Bei einem Sieg hat der Club des deutschen Besitzers Ingo Volckmann mindestens den Relegationsplatz sicher. /jk