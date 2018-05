Atlético Baleares spielt weiter in der dritten Liga

In letzter Minute gerettet: erleichterte Spieler und Fans nach dem Abpfiff der Partie in Son Malferit.

In letzter Minute gerettet: erleichterte Spieler und Fans nach dem Abpfiff der Partie in Son Malferit. Foto: DM

Das war denkbar knapp: Atlético Baleares, der zweite Traditionsclub der Insel neben Real Mallorca, hat am Sonntagabend (13.5.) am letzten Spieltag gerade noch den Klassenerhalt geschafft. Somit spielt der Verein des deutschen Clubbesitzers Ingo Volckmann auch in der kommenden Spielzeit in der dritten spanischen Fußballliga.

Im bis auf den letzten Platz gefüllten Stadion von Son Malferit schlug Atlético Baleares Ebro mit 3:1; schon fast ein Torrekord für die über einen Großteil der Saison äußerst schwach spielenden Mallorquiner. Dank zweier Unentschieden der weiteren Abstiegskandidaten reichte das aber für den Klassenerhalt. Entsprechend groß war der Jubel der Fans.

Noch vor ein paar Wochen sah es für Atlético Baleares noch ganz schwarz aus. Erst ein Schlussspurt unter Trainer Manix Mandiola brachte die Wende.

Lokalrivale Real Mallorca steht indes als Meister der Staffel vor den Play-off-Spielen um den Wiederaufstieg in die zweite Liga. /ck