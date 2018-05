Marion Tuin und Tom Suetens gewinnen Mallorca-Ironman 70.3

Ungefährdeter Start-Ziel-Sieg beim Ironman 70.3 in der Bucht von Alcúdia im Norden von Mallorca: Der 23-jährige Belgier Tom Suetens ließ der Konkurrenz nie eine Chance und war nach 4:09.54 Stunden als Erster im Ziel in Port d'Alcúdia. Zuvor war er bereits als Führender aus der 1,9 Kilometer langen Schwimmstrecke hervorgegangen, absolvierte als Schnellster die 90 Kilometer auf dem Rad durch die Serra de Tramuntana und zeigte auch beim abschließenden Halbmarathon durch den Küstenort keine Schwäche.

Zweiter wurde Christian Störzer vom VfL Veitsbronn in Oberfranken. Er lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ums Podium mit Lars Petter Stormo aus Norwegen, der schließlich Dritter wurde, sowie weiteren Athleten.

Bei den Frauen war das Rennen weitaus spannender. Die Holländerin Marion Tuin sicherte sich erst auf der Laufstrecke den Sieg, nachdem Pavlina Svadlenkov aus der Tschechei als Erste aus dem Wasser gekommen war. Nach dem Radkurs lag Georgina Gadient aus der Schweiz in Führung, die sich aber schließlich hinter Tuin (4:53.38 Stunden) mit dem zweiten Platz zufrieden geben musste. Dritte wurde Natalie Bailey aus Großbritannien.

3.800 Athleten waren bei dieser weltweit größten Ironman 70.3-Veranstaltung an den Start gegangen, der Lauf ist stets mehrere Monate vor dem Start ausgebucht. Diesmal waren keine Profis am Start, was dazu führte, dass kein Athlet die 4-Stunden-Marke knackte. /jk