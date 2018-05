Real Mallorca spielt gegen Mirandés um den Aufstieg in die zweite Liga

So sah der Abstieg vor einem Jahr aus. Nun kann Mallorca dort den Wiederaufstieg feiern.

Für Real Mallorca schließt sich ein Kreis: Die Mallorquiner können am gleichen Ort den Wiederaufstieg feiern, wo sie vor weniger als einem Jahr den Abstieg in die dritte Liga beweinen mussten: dem Estadio Municipal de Anduva in Miranda de Ebro.

Die Auslosung des spanischen Fußballverbandes hat ergeben, dass Real Mallorca – Meister der Gruppe 3 – auf Mirandés – Meister der Gruppe 2 – trifft. Beide Vereine waren im Vorjahr aus der zweiten Liga abgestiegen. Mirandés stand damals am vorletzten Spieltag als Tabellenletzter schon als Absteiger fest. Durch ein 2:2-Unentschieden gesellten sich die Mallorquiner dazu.

Die vier Meister der Gruppen treffen in Hin- und Rückspiel aufeinander und spielen zwei Aufsteiger aus. Die Verlierer haben in den Play-offs gegen die Zweit- bis Viertplatzierten eine zweite Chance.

Das Hinspiel trägt Real Mallorca am Sonntag (19.5.) im Stadion von Son Moix aus. Die Uhrzeit ist noch nicht festgelegt, dürfte aber wie bei den meisten Drittligaspielen 12 Uhr sein.

Die Eintrittskarten für das Spiel sind bereits im Umlauf. Auch Dauerkarteninhaber müssen ein Extraticket löhnen, bekommen aber Rabatt. Kinder (5 bis 14 Jahre) und Rentner zahlen 3 Euro. Alle anderen je nach Tribüne zwischen 5 und 10 Euro. Ohne Dauerkarte kostet der Eintritt zwischen 10 (Kinder) und 30 Euro. Kinder unter vier Jahren kommen kostenlos ins Stadion. Die Tickets können von 9 bis 19 Uhr im Fanshop am Stadion, von 10 bis 20 Uhr im Fanshop am Rathausplatz oder online (hier klicken) gekauft werden. /rp