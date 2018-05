Bundesliga-Spieler feiern an der Playa de Palma

Selten ist die Chance so groß, einen Bundesligaspieler auf Mallorca anzutreffen, wie in der Woche nach dem letzten Saisonspiel. Viele Clubs starten mit einem Feiertrip an der Playa de Palma in den Urlaub.

Zuerst landete Hannover 96 auf der Insel. Wie "Sportbuzzer" berichtet, flogen einige Profis am Sonntagmorgen (13.5.) nach Palma de Mallorca. Lange blieben die Kicker nicht, denn am Dienstag (15.5.) stand schon wieder eine Trainingseinheit an. Der Aufsteiger in die Bundesliga aus dem Vorjahr sicherte in dieser Saison souverän die Klasse. Im Gegensatz zur Party vor einem Jahr benahmen sich die Profis dieses Mal.

Seit Montag (14.5.) sind die Profis vom MSV Duisburg da. Die Spieler rund um das Feierbiest Kingsley Onuegbu waren bei einem MZ-Besuch am Donnerstag (17.5.) leicht zu finden. Direkt an der Mauer am Strand vor dem berüchtigten "Ballermann 6" lümmelten die Spieler mit ein paar Bierdosen herum. Eine große Gefahr stellten die Fußballer für das weibliche Geschlecht dar. Alle Frauen, die nicht einen Sicherheitsabstand hielten, wurden angesprochen und zum Volleyballspielen eingeladen. Der MSV Duisburg spielte als Aufsteiger eine starke Saison in der zweiten Liga.

Schon wieder weg sind die Kicker von Werder Bremen. Laut "Bild" kamen die Bremer am Montag für drei Tage und ließen im Megapark die Sau raus. Werder sparte sich in dieser Saison einen nervenzerreißenden Endspurt und sicherte schon frühzeitig die Klasse in der ersten Liga.

Besonders laut gejubelt hat Nils Petersen auf Mallorca. Der Stürmer war mit dem SC Freiburg auf der Insel und hat laut der "Thüringer Allgemeine" hier von seiner Nominierung für die Nationalmannschaft erfahren.

Noch auf der Insel anzutreffen sind die Profis von Hertha BSC Berlin. Die Fußballer sind von Mittwoch (16.5.) bis Samstag (19.5.) im Hotel "Playa de Palma Palace" einquartiert, schreibt die "BZ".

Laut "Bild" sind zudem die Spieler vom SC Paderborn, 1899 Hoffenheim und dem 1. FC Magdeburg da. /rp