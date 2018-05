Spannendes Wiedersehen zwischen Real Mallorca und Mirandés

Das Konfrontationsverfahren ist eine psychotherapeutische Methode, um Menschen Ängste zu nehmen. Wer sich beispielsweise vor Spinnen fürchtet, bekommt eines der achtbeinigen Insekten auf die Hand gesetzt. In diesem Sinne gibt es für Real Mallorca keinen besseren Ort um den Wiederaufstieg zu feiern, als Miranda de Ebro. Das Estadio Municipal de Anduva des gut 35.000 Einwohner großen Städtchens in Kastilien-León war vor einem Jahr der Schauplatz des Abstieges der Mallorquiner in die dritte Liga. Wie die Auslosung des spanischen Fußballverbandes am Montag (14.5.) ergab, trifft Mallorca in den Play-offs um den Aufstieg nun wieder auf Mirandés.

Gleich einer K.o.-Runde in der Champions League werden die Play-offs in Hin-und Rückspiel ausgetragen. Es zählt die Auswärtstorregel: Im Falle zweier Unentschieden oder eines Sieges für jeden Verein gewinnt das Team, das auswärts mehr Tore erzielt hat.

Die Mallorquiner sind daher gut beraten, im Hinspiel im Stadion von Son Moix am Sonntag (20.5., 12 Uhr) vorzulegen und möglichst kein Gegentor zuzulassen. Eine Woche darauf kann Mallorca nach 357 Tagen wieder in den professionellen Fußball zurückkehren.

Mit Mirandés hat Mallorca den wohl stärksten Gegner zugelost bekommen. Der Mitabsteiger aus der Vorsaison hat diese Spielzeit mit 76 Punkten abgeschlossen – mehr als die anderen drei Meister der vier Staffeln der dritten Liga.

Der 34-jährige Angreifer Diego Cervero hat mit 23 Toren die meisten Treffer aller dritten Ligen erzielt. Zum Vergleich: Real Mallorcas Stürmerduo Álex López und Abdón Prats kommt zusammen gerade mal auf 20 erzielte Saisontore.

In den vergangenen sieben Spielen zeigte sich Mirandés allerdings nicht sonderlich angriffslustig und erzielte nie mehr als einen Treffer pro Partie. Real Mallorca hingegen überzeugte in den vergangenen drei Heimspielen mit spielerischer Dominanz und je drei Toren.

Die erste Elf der Mallorquiner geht ausgeruht in das Hinspiel. Bei der letzten Partie der regulären Saison am Samstag (12.5.) gegen Deportivo Aragón setzte RCD-Trainer Vicente Moreno komplett auf Ersatzspieler. Die zweite Besatzung holte einen 1:0-Pflichtsieg durch einen

Treffer von Fran Gámez nach 32 Minuten.

Da in diesem Spiel der bereits feststehende Meister gegen den bereits feststehenden Tabellenletzten traf, musste die Begegnung nicht zeitgleich mit den anderen Drittligaspielen ausgetragen werden. Coach Moreno konnte so gemeinsam mit Sportdirektor Maheta Molango das letzte Saisonspiel von Mirandés gegen Gernika (1:0) einen Tag später vor Ort verfolgen. „Vicente Moreno hatte geahnt, dass wir das Team zugelost bekommen", sagte Molango nach der Auslosung.

Sollte Real Mallorca in den Play-offs an Mirandés scheitern, gibt es noch eine zweite Chance. Dann kommt Real Mallorca in die Lostrommel für die Play-off-Runde der zweit- bis viertplatzierten Mannschaften und könnte über zwei K.o.-Runden doch noch den Aufstieg schaffen.

Für das Play-off-Hinspiel am Sonntag (12 Uhr) verlieren Dauerkarten ihre Gültigkeit. Deren Besitzer können für 3 bis 10 Euro ein Ticket erstehen. Alle anderen zahlen zwischen 10 und 30 Euro. Karten gibt es in den Fanshops am Stadion, am Rathausplatz und im Internet unter www.rcdmallorca.es. Das Spiel wird auch bei IB3 übertragen.