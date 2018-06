Real Mallorca ist Drittliga-Meister

Der Aufstieg von Real Mallorca steht bereits seit zwei Wochen fest, jetzt hat der neue Fußball-Zweitligist auch den schmückenden Titel des Drittliga-Meisters gewonnen. Damit ist das Team offiziell die beste der insgesamt 80 Drittliga-Mannschaften des Landes. Im Rückspiel setzte sich der Club von Trainer Vicente Moreno am Sonntagnachmittag (10.6.) bei Rayo Majadahonda in Madrid mit 1:0 durch. Bereits das Hinspiel eine Woche zuvor hatte Real Mallorca daheim im Stadion Son Moix mit 2:1 gewonnen.

Der Sieg in Madrid war verdient. Real Mallorca spielte enorm effektiv und ging mit der ersten Möglichkeit in der 34. Minute in Führung. Salva Sevilla servierte einen Eckstoß genau auf den Kopf von Xisco Campos. Der Stürmer aus Binissalem köpfte platziert ins Netz. Die Gastgeber kamen auch nach der Pause kaum zu zwingenden Aktionen, Real Mallorca war dem zweiten Tor zeitweise näher. Alejandro Faurlín traf in der 60. Minute den Pfosten.

Rayo Majadahonda ist neben Real Mallorca der zweite direkte Aufsteiger in die Segunda División. Die Madrilenen hatten im anderen Play-off-Duell das Team aus Cartagena in zwei Partien besiegt. Allerdings ist ein Aufstieg des kleinen Clubs noch nicht in trockenen Tüchern. Das Stadion befindet sich laut einem Bericht der Sportzeitung "Marca" in einem schlechten Zustand. Viel Geld müsste in die Hand genommen werden, um die Einrichtungen des Clubs zweitligatauglich zu machen. /jk