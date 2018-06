Spanien feuert Nationaltrainer Julen Lopetegui 56 Stunden vor dem WM-Auftakt

Paukenschlag bei der spanischen Nationalmannschaft. Der Fußballverband Spaniens hat Nationaltrainer Julen Lopetagui am Mittwoch (13.6.) entlassen – 56 Stunden vor dem Auftakt bei der WM gegen Portugal. Ein Nachfolger wird noch gesucht.

Auslöser für die Entscheidung war eine Pressemitteilung von Real Madrid. Die Madrilenen hatten am Dienstag (12.6.) Lopetegui als neuen Trainer für die kommende Saison vorgestellt. Verbandschef Luis Rubiales hat nur fünf Minuten vor der Verkündung per Telefon davon erfahren. "Es kann nicht sein, dass wir auf diese Art und Weise davon Kenntnis bekommen", sagte Verbandschef Luis Rubiales bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. "Wir hatten keine andere Wahl."

Wer Spanien in das Spiel gegen Portugal führen wird, ist noch unbekannt. "Wir wollen die Strukturen so wenig wie möglich ändern", so Rubiales. Das könnte auf eine Entscheidung für einen Co-Trainer oder Sportdirektor Fernando Hierro hindeuten. /rp