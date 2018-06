Ist Mario Götze auf Mallorca?

Schon bitter: Mario Götze schoss das Tor zum Sieg im WM-Finale 2014 – und dennoch wollte ihn Jogi Löw in Russland nicht dabei haben. Und jetzt wurde auch noch bekannt, dass Götzes auf Mallorca geplante Hochzeitsfeier mit Ann-Kathrin Brömmel im Juli ausfällt! Zu der Zeit findet ein Trainingslager seines Vereins Borussia Dortmund in den USA statt, schreibt die „Bild"-Zeitung. Darüber würden wir uns gerne einmal mit dem Mallorca-Freund unterhalten, aber er antwortet nicht auf unsere Interview­anfragen.

Doch wie heißt es so schön: Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg gehen. Wir machen uns auf die Suche. Der 26-Jährige hat erst am 3. Juni in Portals seinen Geburtstag gefeiert. Irgendwo muss er doch stecken.



Beginnen wir dort, wo die meisten Deutschen stranden: an der Playa de Palma. Wir zeigen einer Gruppe schon leicht angetrunkener junger Männer unser Götze-Foto. „Nein, Mario Gómez haben wir hier nicht gesehen", antwortet einer von ihnen. Immerhin: der Vorname stimmt schon mal. Die drei älteren Ehepaare weiter vorn stellen sich als Franzosen heraus. „Oh, c'est Sergio Ramos", sagt einer der Männer. Gesehen haben sie den spanischen Verteidiger aber nicht.



Erkannt wird Mario Götze erst im dritten Anlauf. „Der soll lieber trainieren, als hier herumzugammeln", sagt ein deutscher Urlauber, der noch nicht einmal stehen bleiben will.

Als sehr hilfsbereit entpuppen sich hingegen die Urlauberinnen Lena und Jana. Sie raten, im Hotel Playa Golf nachzufragen. „Da sind öfter mal Promis." Lena muss es wissen, sie ist schließlich die Nichte von Bruno Hübner, Sportdirektor von Bundesligist Eintracht Frankfurt. Im Playa Golf angekommen, grübelt die Rezeptionistin einen Moment beim Blick auf das Foto. „Es gibt hier viele junge Männer, die so aussehen", sagt sie. Die Suche in der Gästeliste bleibt erfolglos.

Dann ist der Fußballer wohl doch noch in Frankreich. Der 26-Jährige hat am Sonntag (10.6.) bei Instagram ein Foto von sich und Ann-Kathrin Brömmel vom Finale der French Open in Paris gepostet. Die Suche geht weiter.

