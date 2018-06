Tatjana Maria gewinnt das Endspiel der Mallorca Open

Für Tatjana Maria ist es der größte Erfolg ihrer Tennis-Laufbahn: Die 30-Jährige aus dem baden-württembergischen Bad Saulgau hat am Sonntagabend (24.6.) das Endspiel des WTA-Turniers Mallorca Open in Santa Ponça gewonnen. Die Deutsche, die in West Palm Beach in Florida lebt, setzte sich gegen die Lettin und Vorjahressiegerin Anastasija Sevastova in zwei Sätzen mit 6:4, 7:5 durch.

Sevastova, die bisher bei allen drei Ausgaben des Mallorca-Turniers ins Finale gekommen war, lief von Beginn an einem Rückstand hinterher und hatte im ersten Satz kaum eine Chance. Im zweiten Satz kam die Lettin besser ins Spiel, Tatjana Maria hatte allerdings gegen Ende mehr zuzusetzen und gewann den zweiten Durchgang knapp. /jk