Delfin in der Bucht von Palma aus Fischernetz gerettet

Ein Unterwasserjäger sowie Mitarbeiter des Palma Aquarium haben am Montag (26.12.) einen Delfin gerettet, der sich in der Bucht von Palma in einem Fischernetz verfangen hatte. Das leicht am Hinterteil verletzte Tiere konnte in die Freiheit entlassen werden.

Ein Paddle Surf-Sportler hatte den Unterwasserjäger auf den Delfin aufmerksam gemacht und ihn um Hilfe bei der Befreiung des Tieres gebeten. Antonio Garriga näherte sich mit seinem Boot dem Delfin und zog das Fischernetz mit Hilfe eines Bootshakens nach oben, den er von einer in der Nähe ankernden Yacht erhalten hatte.

"Das Tier gelangte gerade so an die Wasseroberfläche und konnte kaum atmen", so Garriga gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Dem Mann gelang es schließlich, das Netz zu zerschneiden. Zudem kamen ihm Mitarbeiter des Palma Aquarium zu Hilfe, die die Rettungsaktion fortführten.

Gerade in der ruhigen See zum Jahreswechsel näherten sich immer wieder Delfine der Küste von Mallorca, so der Unterwasserjäger. Erst am Sonntag war ein toter Hai vor der Küste von Molinar geborgen worden. /ff