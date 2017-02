Polizei untersucht Tod von Hunderten von Vögeln an der Kathedrale

Die toten Vögel lagen alle dicht unter eine Kiefer an der Kathedralen-Treppe in Palma.

Die toten Vögel lagen alle dicht unter eine Kiefer an der Kathedralen-Treppe in Palma. Foto: Stadtverwaltung

Den plötzlichen Tod von rund 250 Staren untersuchen die Behörden auf Mallorca. Die Vögel lagen am Samstag (11.2.) und Sonntag (12.2.) regungslos rund um eine Kiefer an der Treppe, die von Palmas Burgmauer rauf zur Kathedrale führt. Passanten hatten deswegen die Polizei gerufen. Am Montagvormittag untersuchten Experten des Cofib die Tiere, um die Todesursache festzustellen.

Zunächst ermittelte die Ortspolizei Palma: "Wir können ausschließen, dass die Tiere abgeschossen wurden", erklärte ein Sprecher gegenüber der MZ. Deshalb habe man den Fall nun an die Gesundheitsbehörden abgegeben. Tierärzte des Konsortiums zum Erhalt der Balearischen Fauna (COFIB) ermittelten nun die Todesursache.

Bislang könne man keine Aussage darüber treffen, ob eine Krankheit oder womöglich eine Vergiftung den plötzlichen Tod so zahlreicher Vögel auslöste. Auch die Tierschutzeinheit der Guardia Civil (Seprona) sei benachrichtigt worden, wie ein Sprecher der Stadt Palma der MZ bestätigte. /tg