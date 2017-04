Quallen-Invasion in Cala Figuera und Portals Vells

Wer am Montag (17.4.) das erste Mal in diesem Jahr ins Meer springen wollte, überlegte es sich zumindest in Cala Figuera und Portals Vells im Südwesten von Mallorca noch einmal anders. Die erste Quallen-Invasion des Jahres verdarb in den Buchten in der Gemeinde Calvià den Badespaß.

Statt ins Wasser zu springen, hielten die am Feiertag zahlreichen Strandbesucher die Nesseltiere auf Handy-Fotos fest.

In den Sommermonaten gibt es Jahr für Jahr mehr Quallen. Als Ursachen gelten unter anderem höhere Meerestemperaturen durch Klima­wandel und die Dezimierung der natürlichen Fressfeinde durch Überfischung.

Quallen sind Nesseltiere, die ihr Gift zum Beutefang oder zur Selbstverteidigung verwenden. An ihren fadenförmigen Tentakeln sitzen hochexplosive Kapselzellen mit Nesselgift. Bei Berührung schießen diese mit enormer Wucht wie winzige Harpunen in die Haut des Opfers und injizieren durch die Mikro-Stichwunde das Gift. Je nach Art enthalten Quallen unterschiedliche Giftgemische, in kleineren oder größeren Mengen. Manche Quallen sind für den Menschen harmlos, andere bedrohlich bis extrem gefährlich. /ff