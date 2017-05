SOS Animal lädt zum Tag der offenen Tür

Etwas für den Tierschutz auf Mallorca tun? Dann bietet sich ein Besuch der Auffangstation SOS Animal in Calvià an. Am Sonntag (21.5.) ist dort Tag der offenen Tür. Es wird Kuchen geben, ein kleiner Flohmarkt soll aufgebaut werden, und natürlich suchen viele der Tiere auch ein neues Zuhause.

SOS Animal existiert seit 21 Jahren in Calvià. Letztes Jahr hat der Verein nach eigenen Angaben 275 Hunden und 400 Katzen geholfen.

Weitere Infos und die Adresse finden Sie hier.

