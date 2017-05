Polizei findet zwei Damhirsche im Bauschutt bei Inca auf Mallorca

Die Kadaver von zwei Damhirschen haben Müllmänner aus Inca im Bauschutt entdeckt. Der Fund der bereits stark verwesten und stinkenden Tierleichen ereignete sich am Dienstagvormittag (23.5.) in einem der Schuttsäcke auf einem Feldweg in der Nähe von Inca im Inselinnern von Mallorca. Die Müllabfuhr verständigte die Ortspolizei, die wiederum die Guardia Civil einschaltete.

Die Polizei ermittelt nun, wer sich auf diese Weise der Tierkadaver entledigt hat. Keiner der Nachbarn konnte zunächst Hinweise geben. Die Haltung von Damhirschen ist auf Mallorca nicht grundsätzlich illegal, muss aber speziell angemeldet und genehmigt werden. Die Entsorgung im Bauschutt ist eindeutig verboten. Der Umweltsprecher im Rathaus Inca, Àngel Garcia, sagte: "Wir sind nicht nur wegen der Entsorgung in einem Müllsack besorgt, sondern auch wegen eines möglichen Falls von Tierquälerei." /tg