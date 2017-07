Kutschpferde: Demo vor der Kathedrale

Der allgemeine Unmut über die weiterhin auch bei sengender Hitze durch die Straßen von Palma trottenden Kutschpferde reißt nicht ab. Mitglieder der Tierschutzvereinigung ICA (Información, Concieación y Acción) protestierten am Samstag (28.7.) neben der Kathedrale gegen die Leiden dieser Tiere. Sie hielten Plakate mit Aufschriften wie "Schluss mit der Ermordung von Pferden" oder "Die Pferde sind nicht Eure Sklaven" hoch.

Im Umfeld der Kathedrale steigen häufig Touristen in die Kutschen. Während der Demonstration zeigten sich einige Kutscher denn auch verärgert.

In der Vergangenheit waren schon mehrfach Pferde wegen großer Hitze zusammengebrochen. Ende Juni 2016 kollabierte ein Kutschpferd vor der Kathedrale und starb. In Cala Ratjada sind Kutschen seit September des vergangenen Jahres verboten. /it