Hundeexkremente regen Palmas Bürger zunehmend auf

Die Menge von Hundeexkrementen, die sich in den Straßen von Palma de Mallorca befinden, regt die Bürger zunehmend auf. In kurzer Zeit seien 21 Vorschläge eingegangen, um dem Problem Herr zu werden, teilte die Stadtverwaltung am Freitag (27.10.) mit. Die Bürger verlangen in der Regel höhere Strafen für Hundehalter, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht einsammeln.

Vor allem in der Gegend an der Fußgängerzone Blanquerna kochten die Gemüter angesichts der großen Zahl von Hundehäufchen in letzter Zeit hoch. Nachbarschaftsverbände schlugen Alarm. Auch in Nou Llevant und Pere Garau starteten Bürgervereinigungen Kampagnen und verteilen Plastiktüten.

Kot ist nicht das einzige Problem, das viele Palmesaner stört. Auch der Uringeruch ist zuweilen beißend. /it