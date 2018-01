Toter Pottwal in Port de Pollença an Land gehievt

Der Kadaver eines Pottwals, der am Montag (15.1.) vom offenen Meer in die Bucht von Pollença im Nordosten von Mallorca geschleppt worden war, ist nun mit einem Spezialkran an Land gehievt worden. Zum Einsatz kam am Donnerstag ein Kran, der normalerweise Boote mit einem Gewicht von bis zu drei Tonnen für die winterliche Lagerung im Trockendock aus dem Wasser hebt, berichtet die Zeitung "Gaceta Náutica".

Anschließend wurde der Kadaver auf einen Lkw verladen, um ihm in die Verbrennungsanlage Son Reus zu bringen. Dort muss er allerdings zunächst zerstückelt werden, da sonst die Größe des Verbrennungsofens nicht ausreicht.

Der tote Pottwal war provisorisch in der Nähe des Cap de Formentor festgemacht worden. Offenbar handelt es sich um ein Weibchen. Die Todesursache ist bislang unbekannt.

Lesen Sie hier weiter: Pottwale - die tonnenschweren Sensibelchen