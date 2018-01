Feuchtgebiet S´Albufera auf Mallorca schützt Bienen und Wespen

Die Bienen und Wespen, die in der S'Albufera im Norden von Mallorca heimisch sind, sollen in Zukunft besser geschützt werden. Laut einer Mitteilung des balearischen Umweltministeriums ist ein Schutz der 195 in der S'Albufera registrierten Arten essentiell für den Tier- und Pflanzenreichtum in dem Feuchtgebiet, das zahlreiche Vogelarten anlockt.

Laut Ministerium sind die 195 Arten in der S'Albufera rund 45 Prozent der insgesamt auf den Balearen bekannten Bienen- und Wespenarten. Einige der Arten kommen ausschließlich in der S'Albufera vor.

Um die Insekten zu schützen, haben Verantwortliche des Gebiets bereits damit begonnen, sogenannte "Nisthotels" für die Bienen und Wespen aufzuhängen. Damit soll es den Insekten vereinfacht werden, Nester zu bauen. Außerdem ist es in der S'Albufera verboten, Mückenpestizide zu spritzen, die auch die Bienen und Wespen gefährden. /jk