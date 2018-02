Calvià bestraft Hundehalter ohne Kotbeutel

Ein Polizist prüft die Papiere eines Hundehalters in Calvià.

Ein Polizist prüft die Papiere eines Hundehalters in Calvià. Foto: Rathaus Calvià

Wer seinen Hund ausführt, ohne die vorgeschriebenen Kotbeutel dabei zu haben, muss jetzt in Calvià auf Mallorca mit Geldbußen rechnen. Innerhalb der vergangenen zwei Wochen hat das Rathaus zwölf Personen mit Bußgeldern belegt, weil sie gegen die örtlichen Tierschutzverordnung verstoßen hatten. Vier von ihnen hatten die Hund frei laufen lassen, statt ihn an der Leine zu führen. Drei hatten keinen Kotbeutel dabei, um die Tierexkremente aufzusammeln. Und fünf hatten ihr Haustier nicht chippen lassen.

Wer in Calvià dabei erwischt, den Kot seines Hundes liegen zu lassen, muss bis zu 600 Euro zahlen. Wird er beim Gassigehen ohne den dafür nötigen Kotbeutel angetroffen, liegt die Strafe bei 300 Euro. Diese Tierschutzverordnung trat im vergangenen Jahr in Kraft. In den vergangenen Monaten wurden Hundehalter gezielt angesprochen, um sie über ihre Pflichten aufzuklären. Wer nun weiter dagegen verstößt, wird bestraft. /tg