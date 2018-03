Mehr als 200 Knöllchen für Hundehalter in Gemeinde Llucmajor

Innerhalb von zwei Wochen hat die Ortspolizei der Gemeinde Llucmajor mehr als hundert Bußgeldverfahren gegen Hundebesitzer eingeleitet. Das entspricht einem Fünftel aller Kontrollen im Rahmen einer Inspektionskampagne, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Konkret wurden 103 Knöllchen an 99 Hundehalter in der gesamten Gemeinde verteilt, die auch die Urbanisationen an der Küste und Arenal einschließt. Im Großteil der Fälle müssen die Betroffenen mit Geldbußen in Höhe von 60 bis 300 Euro rechnen.

Abgestraft wurden die Hundehalter, weil sie ihr Haustier nicht an der Leine führten (39 Fälle), weil sie keinen Chip für den Hund nachweisen konnten (29 Fälle) oder weil sie für Hunde verbotene Bereiche mit ihrem Haustier betraten (22 Fälle). In weiteren Fällen konnten die Halter keinen Kotbeutel vorweisen oder entfernten nicht den Hundekot von der Straße.

Höhere Strafen sind möglich in sechs Fällen, in denen Hundehalter als potenziell gefährlich eingestufte Tiere ohne Maulkorb oder Leine ausführten oder die nötigen Dokumente nicht vorweisen konnten. /ff