Polizei rettet drei Welpen aus Wasserspeicher am Stadtrand von Palma de Mallorca

Ein Rettungseinsatz der Ortspolizei in Palma de Mallorca hat drei Hundewelpen das Leben gerettet. Die kleinen Hunde waren am Sonntagmorgen (8.4.) in einen Wasserspeicher am Ortsrand der Balearen-Hauptstadt gefallen und drohten bereits zu ertrinken.



Wie die Polizei per Twitter berichtet, seilten sich die Polizisten ab. Mithilfe eines Rettungsrings und einer Menschenkette, fischten sie die vor Kälte zitternden zwei Monate alten Tiere aus dem Wasser und und wickelten sie in eine Thermodecke. Wenig später konnten die Welpen der Halterin zurückgegeben werden.





Emotivos momentos vividos en el #rescate de 3 cachorros atrapados y extenuados en un embalse próximo al camí Vell de Sineu. Agentes con la ayuda de una cuerda y formando una cadena humana han logrado salvarlos, localizar a la madre de los perros y entregarlos en buen estado. pic.twitter.com/E1ru6ncwro „ Policia de Palma (@policiadepalma) 8. April 2018