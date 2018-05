Giftqualle Portugiesische Galeere vor Mallorca gesichtet

Nach Ibiza und Formentera nun auch Mallorca: Am Dienstag (22.5.) sind vor der Küste von Palmas Stadtviertel Molinar ein oder mehrere Exemplare der äußerst giftigen Quallenart Portugiesische Galeere (Physalia physalis) gesichtet worden. Das hat der Rettungsdienst 112 per Twitter mitgeteilt.



Noch sei unklar, ob es sich um ein oder mehrere tote Exemplare handelt, heißt es bei 112 gegenüber der MZ. Entdeckt wurde die Qualle am Obelisken mit der Windrose, und zwar vom zuständigen Strandkoordinator in Molinar. Der Rettungsdienst bittet Badegäste um äußerste Vorsicht. Zudem sollten mögliche weitere Sichtungen sofort gemeldet werden.



Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca prüft ein Badeverbot, die Entscheidung ist nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Malloca" von weiteren Sichtungen abhängig.





Acaben de trobar a la platja del Molinar #Palma exemplars morts de la medusa "Caravel·la Portuguesa" a la zona del momunent de la rosa dels vents. Molta precaucació i si en veis qualcuna de seguida avisau a l'112@emergencies_ib@HisendaiAAPP_IB pic.twitter.com/HETUPGKClZ — 112 Illes Balears (@112IllesBalears) May 22, 2018

Es ist das, dass die Portugiesische Galeere an der Küste von Mallorca entdeckt wurde. Strände von Valencia und Alicante mussten wegen der Giftqualle bereits gesperrt werden, zuletzt auch Strände auf Ibiza und Formentera Dasder Portugiesischen Galeere löst besonders schmerzhafte Reaktionen bei Hautkontakt hervor. Die Mallorquiner nennen die Quallenart "carabela portuguesa" oder umgangssprachlich "botella azul" (blaue Flasche). Die Tiere sind an ihrer charakteristischen Blaufärbung zu erkennen. /ff/sw