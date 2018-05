Lebendes Exemplar der Portugiesischen Galeere vor Mallorca entdeckt

Nach dem Fund einer toten Portugiesischen Galeere ist am Dienstag (23.5.) ein weiteres, noch lebendes Exemplar des giftigen Nesseltiers (Physalia physalis) vor der Küste von Mallorca entdeckt worden. Eine Gruppe junger Leuter, darunter ein Biologe, stieß am Abend gegen 19.30 Uhr auf das Exemplar in der Gegend des Delta, gelegen zwischen den Siedlungen Maioris und Puig de Ros. Das Gebiet der Gemeinde Llucmajor befindet sich östlich der Playa de Palma.



Belén Sáez, David March y Miquel Gomila fotografierten das Exemplar, das sie beim Schwimmen entdeckt hatten, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Die Portugiesische Galeere maß demnach 15 Zentimeter und hatte kurze Tentakel. Nach dem Fund alarmierten sie den Rettungsdienst 112.



Ein totes Exemplar war am Montag (21.5.) vor der Küste von Palmas Stadtviertel Molinar angeschwemmt worden. Eine Quallenflagge sowie eine gelbe Flagge warnen nun an dem nahegelegenen kleinen Strand s'Arenalet vor der Gefahr. Badegäste gibt es hier aber nur wenige - die Strandpromenade wird vor allem zum Flanieren und Joggen genutzt.





Avui horabaixa, a les 19.30h na Belen i en David March han trobat aquesta calavera portuguesa a Puig de Ros @112IllesBalears pic.twitter.com/AXPc9z2BDe „ Miquel (@miknuuk) 22 de mayo de 2018



Strände von Valencia und Alicante mussten in der Vergangenheit wegen der Giftqualle bereits gesperrt werden, zuletzt auch Strände auf Ibiza und Formentera . Dasder Portugiesischen Galeere löst besonders schmerzhafte Reaktionen bei Hautkontakt hervor. Die Mallorquiner nennen die Quallenart "carabela portuguesa" oder umgangssprachlich "botella azul" (blaue Flasche). Die Tiere sind an ihrer charakteristischen Blaufärbung zu erkennen. /ff