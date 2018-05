Portugiesische Galeere auf Mallorca: Der Spuk ist noch nicht vorbei

Der Spuk auf Mallorca ist noch nicht vorbei: Am Donnerstag (24.5.) ist ein weiteres lebendes Exemplar einer Portugiesischen Galeere gesehen worden, diesmal in der Bucht bei Cala Balva östlich der Playa de Palma. Das balearische Meeresinstitut hat die Sichtung bestätigt. Es sei das vierte Tier, das man in dieser Woche eindeutig identifizieren konnte.

Das Meeresinstitut rechnet damit, dass mit den derzeitig vorherrschenden Winden in den kommenden Tagen weitere Exemplare in die Bucht von Palma de Mallorca geweht werden. Die Tiere wandern aufgrund ihrer sackförmigen Gasblase mehr mit dem Wind als mit der Strömung des Meeres. Dadurch kann man sie gut sehen. Das Meeresinstitut rät Badegästen dazu, wachsam zu sein und vor allem Kinder nicht mit den Tieren in Berührung kommen zu lassen. Die Tentakel können bis zu 50 Meter lang werden.

Erst am Mittwochmorgen hatte die Stadt Palma Badeverbote in Molinar und Can Pastilla aufgehoben. Nach den Stürmen der Karwoche wurden die eigentlich im Atlantik lebenden Tiere ins Mittelmeer geweht, es gab ebenfalls Sichtungen an den Küsten von Murcia, Alicante und Ibiza.

Der Notruf 112, den man bei einer Sichtung der Portugiesischen Galeere informieren soll, hat Verhaltensregeln herausgegeben. Vor allem solle man Ruhe bewahren. Es handle sich nur um ein paar vereinzelte Tiere, die aufgrund der steigenden Wassertemperaturen bald sterben würden.

Wenn man in Kontakt mit eines der Tiere gekommen sei, sollte man die Nesseln nicht mit einem Handtuch oder Sand abreiben, sondern besser mit einer Plastikkarte abschaben oder eine Pinzette benutzen. Man solle auch die Badesachen untersuchen, da dort Tentakel bis zu 24 Stunden aktiv sein können. Wenn ein Tier berührt wurde, sollte man sich auf keinen Fall die Augen reiben.

Geraten wird zudem, besser Meerwasser zum Abwaschen zu benutzen, kein frisches Wasser. Um die Stellen zu kühlen, sollte man Eis in einen Beutel tun und damit die Haut kühlen. Essig oder Alkohol sollten nicht zur Reinigung verwendet werden. Man solle auch nicht auf die Wunden pinkeln.

Der Kontakt mit den Tieren bereite zwar Schmerzen, das Leben sei aber nicht in Gefahr. Kinder, älter Menschen und Personen mit Allergien, Herz-, Kreislauf- oder Asthmaerkrankungen sollen besonders vorsichtig sein. Es kann zu einem intensiven Brennen, Juckreiz, Entzündungen und einem anaphylaktischem Schock kommen, falls die betroffenen Stellen sehr groß seinen.

Bei Schwindelgefühl, auftretenden Fieber und Atembeschwerden sofort den Notruf 112 verständigen. /lk

