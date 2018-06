Toter Hai an der Cala de Sant Vicent auf Ibiza angespült

Aufruhr an einem Strand auf Ibiza, wo am Freitagnachmittag (1.6.) ein toter Stumpfnasen-Sechskiemenhai angeschwemmt wurde. Das Tier lebt normalerweise in großer Tiefe (bis zu 2.500 Metern). Übergriffe auf Menschen sind laut Wikipedia nicht bekannt. Das auf Ibiza angespülte Exemplar war dem Video nach zu urteilen weit über zwei Meter groß.

Eine von anderen Medien verbreitete Falschmeldung, dass der Hai an einem mallorquinischen Strand angespült wurde, ist wohl auf den Namen des Strandes zurückzuführen. Eine Cala de Sant Vicent gibt es sowohl auf Ibiza als auch auf Mallorca. /ck