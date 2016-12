"Aida Perla" ersetzt "Aida Bella" ab Juli in Palma

Das Kreuzfahrtschiff "Aida Perla", der jüngste Zuwachs der Reederei AIDA Cruises, kommt bereits im Juli 2017, zwei Monate früher als geplant, nach Mallorca. Das Schiff übernehme die Reisen der "Aida Bella", die dann im Juli und August 2017 auf zusätzlichen Kreuzfahrten in Nordeuropa unterwegs sein werde, heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (29.12.). Die genauen Routen würden in Kürze veröffentlicht.

Hintergrund: „Perla", „Prima", „Bella" und all die anderen - was Aida Cruises für 2017 und 2018 plant

Die "Aida Perla", ist das baugleiche Schwesterschiff der "Aida Prima", welches seit Ende April 2016 mit neuem Konzept für schlechteres Wetter in See sticht. Nun schon ab dem 1. Juli 2017 werde das 300 Meter lange und 37,6 Meter breite Schiff das westliche Mittelmeer bereisen, heißt es. Palma sowie Barcelona sind demnach die Start- und Zielhäfen für die siebentägigen Reisen nach Rom (Civitavecchia), Korsika und Florenz (Livorno).

Ab 1. September 2017 nimmt die Aida Perla dann nach Unternehmensangaben wie geplant auf vier verschiedenen Routen Kurs auf die Metropolen des westlichen Mittelmeeres. /ff