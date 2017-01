Dritte Fahrspur bis Festival Park: Bauarbeiten auf der Inca-Autobahn

Auf der Inca-Autobahn beginnen die Bauarbeiten für eine dritte Fahrspur im Bereich des Festival Parks. Start ist am Dienstag (3.1.), wie es in einer Pressemitteilung des Inselrats auf Mallorca vom Montag heißt.

Ausgebaut wird konkret das Teilstück zwischen dem zweiten Ring von Palma (vía conectora, Ma-30, Höhe Einkaufszentrum Al Campo) und dem Festival Park in Marratxí. Die Autobahn werde in RIchtung Mittelstreifen verbreitert. Die Baukosten belaufen sich auf knapp 2,9 Millionen Euro, den Zuschlag in der öffentlichen Ausschreibung erhielt die Firma Melchor Mascaró SAU.

Während der Markierungsarbeiten zu Beginn muss der Verkehr zum Teil umgeleitet werden, dies geschieht aber in der Nacht zwischen 22 und 7 Uhr. Die Geschwindigkeit wird dann auf 80 Stundenkilometer gesenkt. Die Bauarbeiten sollen insgesamt drei Monate dauern.

Die Inca-Autobahn ist bereits dreispurig im Bereich zwischen Palma und der Abfahrt zum Einkaufszentrum Al Campo, bis Sa Pobla geht es dann zweispurig weiter. /ff