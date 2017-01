Linienbusse zu Mallorcas Touristenhochburgen direkt ab Palmas Flughafen

Mallorca-Urlauber können ab der kommenden Sommersaison an Palmas Flughafen Linienbusse in Richtung der wichtigsten Urlauberhochburgen besteigen. Das hat der balearische Verkehrsminister Marc Pons am Dienstag (10.1.) angekündigt. Der neue Service werde ab Mai zur Verfügung stehen.

Bislang müssen ankommende Urlauber zunächst mit dem Stadtbus zur Plaça d'Espanya im Zentrum von Palma fahren, um vom dortigen Zentralbahnhof Überlandbusse in alle Orte auf Mallorca zu nehmen. Alternativ stehen Busse der Reiseveranstalter sowie Taxis zur Verfügung. Die Anbindung des Flughafens sei ein "Schwachpunkt" im öffentlichen Personenverkehr auf Mallorca, so Pons.

Der neue Service sieht nun von der Landesregierung festgelegte Preise vor. Alle 60 bis 90 Minuten soll es vom Flughafen nach Cala d'Or-Porto Petro, Cala Millor, Playa de Alcùdia-Playas de Muro-Can Picafort, Magaluf und Santa Ponça gehen. Es wird damit gerechnet, dass rund sechs Prozent der ankommenden Urlauber das neue Angebot annehmen, die Kapazitäten sollen bis zu zehn Prozent der Urlauber reichen.

Während die Tourismusbranche die Initiative laut Minister Pons für gut befindet, ist die Kritik der Taxifahrer absehbar. Derzeit finden Gespräche mit der Flughafenverwaltung Aena zur Organisation der Haltestellen statt. /ff