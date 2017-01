Pläne für neue Brücke über Flughafen-Autobahn

Der Inselrat auf Mallorca will auf der Höhe des Einkaufszentrums FAN in Palma eine neue Brücke über die Flughafen-Autobahn bauen und die bestehende abreißen. Das hat ein Sprecher des Inselrats am Montag (16.1.) gegenüber der Mallorca Zeitung bestätigt. Man habe eine Studie für den Bau in Auftrag gegeben. Die bestehende Brücke bei Coll d'en Rabassa sei nicht für weitere Fahrspuren ausgelegt, die das Verkehrsaufkommen inzwischen nötig mache.

Die neue Brücke soll nicht am selben Standort entstehen, sondern etwas näher am FAN-Zentrum. Die alte Brücke werde bis zur Fertigstellung der neuen bestehen bleiben. In Zukunft werde es dann auf der Höhe von Coll d'en Rabassa eine jeweils eigene Fahrspur für das Einkaufszentrum sowie für die Auffahrt auf den zweiten Ring von Palma geben, der derzeit zweispurig ausgebaut wird.

Seit der Eröffnung des Shoppingcenters im vergangenen Jahr kommt es immer wieder zu Staus in dem Bereich. Besonders die Ausfahrt in Richtung Flughafen auf Höhe von Coll d'en Rabassa ist regelmäßig überlastet. /ff