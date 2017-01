Flughafengesellschaft Aena senkt die Flughafengebühren

Die Gebühren an spanischen Flughäfen werden in den kommenden Jahren langsam abgesenkt. Die spanische Regierung beschloss am Freitag (27.1.), die Airportgebühr innerhalb der kommenden fünf Jahre um insgesamt 11 Prozent zu senken. Die Regierung kommt damit einer langjährigen Forderung aus Urlaubsregionen wie Mallorca nach, um bei den Preisen für Flugtickets wettbewerbsfähiger zu werden.

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol forderte die Fluggesellschaften auf, den Preisnachlass auch auf die Flugtickets zu übertragen, anstatt die Gewinnmarge zu erhöhen. Die Aena-Gebühr wird auf allen spanischen Flughäfen bis 2021 jährlich jeweils um 2,2 Prozent sinken. Auf ein Flugticket von oder nach Mallorca übertragen, könnte das am Ende der fünf Jahre zusammen etwa 3 bis 4 Euro pro Flug ausmachen. /tg