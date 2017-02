Baleària setzt bei zwei neuen Mallorca-Fähren auf Erdgas

Die Reederei Baleària investiert 200 Millionen Euro in zwei neue, zum Teil mit Flüssiggas betriebene Fähren, die Mallorca mit dem spanischen Festland verbinden sollen. Man sei mit der italienischen Werft Cantiere Navale Visentini handelseinig geworden, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (1.2.).

Die beiden Fähren sollen jeweils 186,5 Meter lang sein und bis zu 810 Fahrgäste, 2.180 laufende Meter Fracht und 150 Pkw aufnehmen können. Zur Verfügung stehen 123 Kabinen und 402 Sitzplätze. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 24 Knoten. Im Vergleich zu konventionellen Fähren werde der Kohlendioxid-Ausstoß um mehr als 40 Prozent reduziert, heißt es.

Anfang 2016 hatte Baleària bereits für 187 Millionen Euro den Bau einer gasbetriebenen Fähre in Auftrag gegeben, sie soll im Jahr 2019 in See stechen. /ff