Verdi-Streik betrifft auch Flüge von und nach Mallorca

Der Warnstreik des Bodenpersonals an mehreren deutschen Flughäfen am Mittwoch (8.2.) betrifft auch Flüge von und nach Mallorca. Am frühen Morgen fielen fast alle Flüge vom Berliner Flughafen Tegel aus. Auch in Berlin-Schönefeld, Hamburg und Stuttgart wird gestreikt.

Die Fluggesellschaft Air Berlin warnt ihre Passagiere folgendermaßen: "Der Streik wird erhebliche Auswirkungen auf den Flugverkehr von und nach Berlin haben und Passagiere müssen leider mit Verzögerungen, Flugausfällen und insbesondere starken Einschränkungen bei der Gepäckabfertigung rechnen."

Da insbesondere die Gepäckabfertigung an den genannten Flughäfen betroffen ist, rate man den Passagieren "wenn möglich nur mit Handgepäck zu reisen". Vor allem sollten Wertgegenstände und wichtige Dinge wie Auto- und Haustürschlüssel ausschließlich im Handgepäck transportiert werden. /tg