Auftakt: Eurowings startet erstmals mit umlackierter Air Berlin-Flotte

Das angekündigte Wetlease-Abkommen zwischen Air Berlin und Eurowings ist am Freitagmorgen (10.2.) mit dem Abflug der ersten geliehenen und umlackierten Flugzeuge in Kraft getreten. Von Hamburg starteten die ersten Flüge der auf sechs Jahre angelegten Vereinbarung, in der Air Berlin 33 Maschinen samt Crew an die Lufthansa-Tochter Eurowings vermietet. Man werde durch den Deal auch das Streckenangebot von und nach Mallorca ausbauen können, erklärte Eurowings-Chef Karl Ulrich Garnadt.

Wie angekündigt eröffnet Eurowings mit Beginn des Somerflugplans 2017 auf Mallorca eine neue Basis mit vier Flugzeugen. Die Mittelmeerinsel sei ein stark wachsender Standort, erklärt Garnadt: "Palma ist heute das Warmwasserziel in Europa und längst nicht mehr nur für deutsche Urlauber ein überaus beliebter Ferienort, der auch 2017 einmal mehr Rekordbesucherzahlen erleben wird. Hier werden wir mit der neuen Eurowings stärker vertreten sein als je zuvor." /tg