Taxifahrer wollen am Mittwoch die Stadt Palma lahmlegen

Wer nicht unbedingt darauf angewiesen ist, mit dem Auto nach Palma zu fahren, sollte darauf am Mittwoch (15.1.) besser verzichten. Die Taxifahrer von Mallorca wollen sich am Vormittag im Zentrum der Inselhauptstadt zum gemeinsamen Protestzug treffen. Dabei könnte der Verkehr in der Innenstadt teilweise vollständig zum Erliegen kommen.

Eine Autokolonne von rund 500 Taxis soll ab 11 Uhr vom Fußballstadion Son Moix her in die Innenstadt fahren. Das teilten die Gewerkschaftsverbände der Branche mit. Etwa 1.000 weitere Taxifahrer werden sich um 11 Uhr zu Fuß vor dem zuständigen Ministerium und dem Sitz der Landesregierung demonstrieren.

Die Taxifahrer machen gegen die geplanten Buslinien mobil, die Passagiere vom Flughafen Palma direkt in die Urlauber-Hochburgen der Küste bringen sollen. Die Landesregierung will damit den öffentlichen Nahverkehr effizienter machen und aus den roten Zahlen befreien. Die Taxifahrer befürchten hohe Umsatzeinbußen. Aus demselben Grund drohen sie auch mit Streik während der Reisezeit zu Ostern. /tg