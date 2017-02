Kreuzfahrtschiff "Aida Perla" wird am 30. Juni in Palma getauft

Die "Aida Perla" wird im Sommer in Palma getauft.

Das Kreuzfahrtschiff "Aida Perla", das zwölfte Mitglied der Aida-Flotte, wird am 30. Juni 2017, in Palma getauft. Das teilte die Reederei Aida Cruises am Mittwoch (15.2.) mit. Die Taufreise führt das zwölfte Schiff der Kreuzfahrt-Reederei vom 24. Juni bis zum 1. Juli von Mallorca aus über Rom, Florenz und Barcelona wieder zurück nach Palma. Buchungen werden ab Mittwoch (15.2., 10 Uhr) angenommen.

Reederei-Chef Felix Eichhorn lädt schwärmend zu dem Event ein: "Die Skyline der Altstadt von Palma de Mallorca wird die perfekte Kulisse für eine spektakuläre Musik- und Lichtinszenierung, die am Taufabend den Nachthimmel über Aida Perla in ein funkelndes Farbenmeer verwandeln wird", verspricht Eichhorn. Die Feier werde zudem live im Internet übertragen.

Ab Juli 2017 bereist das 300 Meter lange und 37,6 Meter breite Kreuzfahrtschiff das westliche Mittelmeer. Palma und Barcelona dienen dabei als Start- und Zielhäfen für die siebentägigen Reisen, die zum Beispiel nach Rom, Korsika und Florenz führen.

Ab März 2018 soll das Schiff Deutschland besuchen. Die Hansestadt Hamburg wird Start- und Zielhafen für siebentägige Rundreisen zu den Metropolen Westeuropas wie London (Southampton), Paris (Le Havre), Brüssel (Zeebrügge) oder Rotterdam. /tg