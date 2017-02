Noch mehr Haltepunkte für neue Linienbusse ab Palmas Airport

Fotogalerie: So haben die Taxifahrer Palma lahmgelegt

Nach der Kritik der Taxifahrer auf Mallorca hat die Landesregierung eine Reihe von Änderungen in dem Projekt vorgenommen, das ab dem Sommer erstmals Linienbusse vorsieht, die vom Flughafen direkt zu den Küstenorten fahren.

Damit auch verstärkt Einheimische auf Mallorca die neuen Linien nutzen, sollen auch das Landeskrankenhaus Son Espases und Calvià angebunden werden. Haltestellen soll es desweiteren in Campos und Llucmajor geben. Die Landesregierung stellte außerdem in Aussicht, den Zentralbahnhof in Palma besser anzubinden und diese Strecken möglichst ganzjährig anzubieten.

Die Taxifahrer dagegen lehnen das Projekt weiterhin ab, Gespräche zwischen Vertretern der Landesregierung und der Branche endeten am Freitag (17.2.) ergebnislos. Nun drohen neue Protestaktionen. Die Taxifahrer wollen am Montag (20.2.) beraten, in welcher Form protestiert werden soll. Die Rede ist von einem mehrtägigen Streik und einem Ausstand auch während der Osterwoche.



Umfrage: Haben Sie Verständnis für den Protest der Taxifahrer?

Zuletzt hatten die Taxifahrer am Mittwoch (15.2.) Palma lahmgelegt und Passagiere am Flughafen stehengelassen.