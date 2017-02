Flughafen Palma: Überlastung soll zum Dauerzustand werden

Der Flughafen Palma de Mallorca bereitet sich auf eine Herkules-Aufgabe vor: Nach dem Rekordjahr 2016 - mit 26,3 Millionen Starts und Landungen - soll die Zahl der Flüge 2017 noch einmal um 21 Prozent wachsen, auf mehr als 32 Millionen Flugbewegungen.

Diese neuen Zahlen der Flughafengesellschaft Aena erschrecken die Beschäftigten am Airport. Denn manche glaubten schon im vergangenen Jahr, dass der Flughafen mehr als voll ausgelastet war. Dieser Ausnahmezustand könnte künftig zur Dauerbelastung werden, befürchtet man im Tower. Aena will, dass die Zahl der Flüge auf 80 pro Stunde angehoben wird, statt 66 im vergangenen Jahr. Zu den Hauptreisezeiten müssten dann in jeder Minute ein Flugzeug landen und starten.



Hintergrund: Airport am Limit - Wohin mit all diesen Flugzeugen

Kritiker befürchten einen Kollaps des Airports, der schon im vergangenen Jahr die Liste der spanischen Flughäfen mit den meisten Verspätungen anführte. "Das Limit im vergangenen Jahr waren 66 Flüge pro Stunde. Diese Grenze dürfen wir nicht länger als zwei Stunden hintereinander überschreiten, aber genau das ist im vergangenen Jahr mehrmals passiert", erklärt einer der Fluglotsen aus dem Tower gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". "Mit der für dieses Jahr geplanten Steigerung müssten wir den Schichtbetrieb ausweiten, aber die Zahl der Angestellten wurde jahrelang verringert." /tg